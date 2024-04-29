"البيئة" تفتح بوابات سد الملك فهد ببيشة لتعزيز المصادر المائية

فتح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، اليوم، بوابات سد الملك فهد بمحافظة بيشة، لتصريف 30 مليون متر مكعب من مياه السد لمدة 174 يومًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واتخاذ جميع إجراءات السلامة.