متحدثون عالميون ومحليون يستعرضون أحدث التجارب الريادية في ملتقى "بيبان 2025"

ويُعد مسرح "بيبان Horizon" المنصة المركزية لانطلاق الملتقى، حيث يحتضن حفل الافتتاح الرسمي، وعددًا من الجلسات الحوارية التي يشارك فيها قيادات وطنية ومستثمرون وخبراء دوليون، تتناول محاور متنوعة أبرزها "من الملاعب إلى القيادة العالمية: رحلة اللاعب الدولي البرازيلي السابق كاكا من نجم رياضي إلى مستثمر عالمي"، و"مستقبل الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال"، و"رؤية 2030 على أرض الواقع: حوار إستراتيجي مع قيادات البرامج الوطنية".