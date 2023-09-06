مدرب فريق "محايل" يحصل على الرخصة التدريبية الآسيوية A

واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية تتضمن الجوانب الفنية والخططية واللياقية، ويشارك في تقديمها عدد من المحاضرين السعوديين المعتمدين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهم: خالد القروني، خالد الفرحان، محمد عبدالجواد، مشبب الحكيم، سمير هلال، بندر الأحمدي، عباس غلام، ومن الأردن المحاضر الآسيوي زياد عكوبة، ويساعدهم محمد العبدلي، فهد مدهش، علي البارقي، أحمد حلوي.