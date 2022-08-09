"البيئة": الأعلاف المتكاملة ترفع ربحية مربي الماشية بـ41%

وبيّنت الورشة أن هناك ارتفاعًا في التكاليف التشغيلية وانخفاض الكفاءة الإنتاجية للمشاريع المعتمدة على نظام التغذية التقليدية وانخفاض الأرباح المتوقعة، مما يؤدي إلى خسائر للمربي، حيث وُجِد أن قيمة الأرباح من مبيعات الحملان في نظام التغذية المعتمد على الأعلاف المتكاملة تزيد بنسبة تفوق 40% مقارنة بالتقليدية التي تعتمد على الشعير، مشيرة إلى أن التغذية تمثل بين 60 و70% من تكاليف مشاريع الإنتاج الحيواني، وأن تكلفة الأعلاف المتكاملة أقل بنسبة 27.5%، حيث لا تتجاوز 5.1 ريالات لكل كيلو، مقابل 7.03 ريالات لكل كيلو في الأعلاف التقليدية، وأن فارق أرباح البيع يصل 41% لصالح المربين، حيث يستخدمون للحملان الأعلاف المتكاملة، مقارنة بمن يستخدم الأعلاف التقليدية.