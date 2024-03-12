شاهد.. خدمة "النقل الترددي" تباشر نقل آلاف المستفيدين إلى المسجد النبوي في أول أيام رمضان

وتشهد الخدمة أعمال تطوير سنوياً تبعاً لكثافة أعداد المستفيدين حيثتتم زيادة عدد الحافلات خلال أوقات الذروة، وفي العشر الأواخر من رمضان تبعاً للحاجة إلى زيادة رحلات الحافلات في كل مسار، كما نجحت الخدمة في التوسع في استخدام التقنية لدفع الرسوم الرمزية المخصّصة للركاب بشكلٍ ميسّرٍ، إضافة إلى تخصيص مساراتٍ آمنة داخل المنطقة المركزية لسير الحافلات وتسهيل وصول المصلين إلى المسجد النبوي، ونزولهم في الموقف المخصّص لكل محطة على بُعد عشرات الأمتار من المسجد النبوي فيما يتعيّن على الراكب العودة إلى محطة الوصول ذاتها للعودة إلى نقطة الانطلاق التي تشمل مواقف لاستيعاب مركبات المستفيدين.