نيويورك تشهد توقيع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين المملكة والمالديف

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية في جمهورية المالديف عبدالله شاهد، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.