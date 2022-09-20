نيويورك تشهد توقيع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين المملكة والمالديف

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير الخارجية في جمهورية المالديف عبدالله شاهد، في مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين.
وجرى خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف، بهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين الصديقين، والوصول بها إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات حكومتَي وشعبَي البلدين الصديقين.
وثمّن وزير الخارجية خلال اللقاء مجهودات نظيره خلال ترؤسه الجمعية العامة في دورتها الـ76.
وأثنى وزير الخارجية المالديفي على دعم المملكة المستمر لمنظومة الأمم المتحدة وللقضايا الدولية في العالم وفي الجمعية العامة بشكل خاص.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الصعيد الدولي والقضايا التي تهم البلدين.
حضر اللقاء وتوقيع مذكرة التفاهم، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.