"لتبقى": "الأخضر" في "بطاقة كفاءة الطاقة" للإطارات الأكثر توفيرًا وأمانًا

وأوضحت "لتبقى" أن كفاءة الطاقة في الإطارات تُعرف بـ"مقاومة الدوران"؛ فكلما زادت مقاومة الدوران لإطار ما، زاد أثره على استهلاك المركبة للوقود، والعكس صحيح؛ إذ إن الإطارَ ذا مقاومة الدوران العالية يحتاج إلى قوة أكبر من المحرك لتخطّي تلك المقاومة، وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك وخفض أداء السيارة.