"السحيباني" و"إكر" يؤكدان دور منظمة التعاون الإسلامي في ظل التحديات المعاصرة

استقبل المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي، الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمقر مندوبية السعودية في فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة نظيره مندوب تركيا لدى المنظمة السفير محمد متين إكر.
وجرى خلال اللقاء تأكيد دور منظمة التعاون الإسلامي وموقعها الريادي، ولاسيما في ظل التحديات المعاصرة. كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتبادل، وسبل تعزيز التعاون في القضايا ذات العلاقة بالمنظمة وأجهزتها المتعددة.
كما تطرق الجانبان خلال اللقاء للسبل والوسائل الكفيلة بالارتقاء بالجهود المشتركة، وذلك بتعزيز وتنويع مجالات التعاون لخدمة المنظمة، وتطوير العمل الإسلامي المشترك، ودعم الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في إطار العمل المتعدد نحو بناء جسور التنسيق والتشاور المشترك بين المندوبين حيال القضايا والمواضيع المطروحة ذات العلاقة بشأن العمل المتعدد في إطار المنظمة.
حضر اللقاء من جانب البعثة التركية لدى منظمة التعاون الإسلامي السيد سيفا جوكبيرك لوتو السكرتير الثاني بالمندوبية التركية، فيما حضر من جانب المندوبية السعودية الوزير المفوض في المندوبية هاني كاشف، ومحمد السليماني السكرتير الأول، وتغريد المحمادي السكرتير الأول.