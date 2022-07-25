"السحيباني" و"إكر" يؤكدان دور منظمة التعاون الإسلامي في ظل التحديات المعاصرة

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء للسبل والوسائل الكفيلة بالارتقاء بالجهود المشتركة، وذلك بتعزيز وتنويع مجالات التعاون لخدمة المنظمة، وتطوير العمل الإسلامي المشترك، ودعم الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في إطار العمل المتعدد نحو بناء جسور التنسيق والتشاور المشترك بين المندوبين حيال القضايا والمواضيع المطروحة ذات العلاقة بشأن العمل المتعدد في إطار المنظمة.