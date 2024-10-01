تعود لآلاف السنين.. "التراث" تتيح لزوار معرض الكتاب مشاهدة قطع أثرية لقرية الفاو

وكانت قرية الفاو الأثرية عاصمة مملكة كندة لعدة قرون، وتاريخها يمتد من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادي، وطبقًا لموقع متحف كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود، تمتد قرية "الفاو" لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات من الشمال إلى الجنوب، ونحو كيلومترين من الشرق إلى الغرب، وتحتوي على منطقتين رئيستين: الأولى هي المنطقة السكنية وبها المنازل والمستودعات والساحات وقنوات المياه والسوقان الداخلي والخارجي، والثانية منطقة المعابد والمقابر بأنواعها المختلفة.