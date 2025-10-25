مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة

وأضاف د. الجهني الحاصل على البورد الأمريكي والكندي، أن المراجعين خضعا لفحوصات دقيقة، ولتقييم شامل وقياس درجة ارتجاع الحمض للمريء، تبين أن العلاج الدوائي لم يحدث الأثر المطلوب، وعلى إثر ذلك أخضع الفريق الطبي الحالتين للدراسة وخلص إلى خطة علاجية، ترتكز على إجراء عمليتي منظار متقدمتين بتقنية أوروبية حديثة تعد من أحدث الأساليب العالمية لعلاج الارتجاع المريئي دون الحاجة لأي تدخل جراحي، وتم في الاجرائين تدعيم صمام المريء، بتصنيع جزء من بطانة المعدة، كحاجز يقلل من الارتجاع الحمضي إلى المريء السفلي، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام.