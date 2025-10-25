مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان إجراء عمليتين نوعيتين، لتقوية صمام المريء بالمنظار، بجودة عالية ونتائج واعدة، دون أي تدخل جراحي، وذلك خلال "15" دقيقة فقط، وتكللتا بالنجاح، لتضافا إلى سلسلة إنجازات المستشفى في مجال المناظير المتقدمة.
وقال د. وليد الجهني استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المراجعين ويبلغان من العمر "45" و"24" عاماً، عانيا منذ فترة طويلة من من ارتجاع مريئي مزمن غير مستجيب للدواء.
وأضاف د. الجهني الحاصل على البورد الأمريكي والكندي، أن المراجعين خضعا لفحوصات دقيقة، ولتقييم شامل وقياس درجة ارتجاع الحمض للمريء، تبين أن العلاج الدوائي لم يحدث الأثر المطلوب، وعلى إثر ذلك أخضع الفريق الطبي الحالتين للدراسة وخلص إلى خطة علاجية، ترتكز على إجراء عمليتي منظار متقدمتين بتقنية أوروبية حديثة تعد من أحدث الأساليب العالمية لعلاج الارتجاع المريئي دون الحاجة لأي تدخل جراحي، وتم في الاجرائين تدعيم صمام المريء، بتصنيع جزء من بطانة المعدة، كحاجز يقلل من الارتجاع الحمضي إلى المريء السفلي، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام.
وأوضح د. الجهني أن العمليتين أسهمتا في السيطرة الكاملة على الحالة المرضية واختفاء الأعراض بشكل ملحوظ، مع تعاف سريع وعودتهما إلى حياتهما الطبيعية خلال أيام قليلة، دون الحاجة إلى الأدوية مجددًا.
وقال د. الجهني أن نجاح العملية يعكس الإمكانيات الكبيرة التي يتميز بها المستشفى، من حيث توفر الكفاءات الطبية المتخصصة، والتقنيات العلاجية المتقدمة، وكذلك التزامه بتقديم رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية، واستقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة، مما يعزز مكانته كأحد أبرز المراكز الطبية الرائدة في المملكة.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، يضم أفضل الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلاً علمياً عالياً، ويحظون بخبرات عملية نوعية كبيرة، بالإضافة إلى أنه مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التشخيصية والعلاجية، مما أهله لتحقيق العديد من النجاحات الطبية اللافتة، إذ أنه حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI ، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI ، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP ، وغيرها من الاعتمادات.