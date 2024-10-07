الوطنية للإسكان NHC تُعلن اكتمال حجوزات "مشروع المشرقية 1" خلال ساعة من إتاحة الحجز

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن اكتمال حجوزات أحدث مشاريعها "المشرقية 1 " في مجتمع المشرقية شرق الرياض خلال الساعات الأولى من إطلاق الحجز، وذلك بالشراكة مع الماجدية ريزيدنس ويتميّز المشروع بتقديم وحدات سكنية من نوع شقق بأسعار تنافسية تبدأ من 272 ألف ريال، ضمن مساعي الشركة في توفير خيارات سكنية متنوعة ضمن بيئات حيوية ترتقي بتجربة العيش.
ويتضمن المشروع 7 مبانٍ عصرية على مساحة تتجاوز 14 ألف مترًا مربعًا موفرًا 91 شقة سكنية بتصاميم عصرية وتقنيات ذكية على مساحات مختلفة تتراوح ما بين 74-238 مترًا مربعًا، لتقدم خيارات متنوعة تلبي كافة احتياجات الأسر والأفراد، في موقع مميز وسط مجتمع المشرقية وبالقرب من طريق الدمام ليجد فيها السكّان جميع المتطلبات الأساسية والأنشطة بأسلوب مبتكر.
ويقدم مجتمع المشرقية بيئة حيوية مسطحات خضراء واسعة، ومرافق وخدمات أساسية وترفيهية متنوعة تجعل منه مجتمعًا مثاليًا للعيش، منها المساجد والجوامع والمدارس والنوادي الترفيهية على مستوى راقي، وخدمات مجتمعية وثقافية وأمنية، كما توفّر المشرقية شتى وسائل الراحة والترفيه من خلال مجموعة واسعة من ملاعب الأطفال والحدائق والمنتزهات في رحاب المساحات الخضراء، بما يكفل توفير جودة حياة عالية لسكان المشروع.
الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات العمرانية في المملكة والتي تتسم بجودة الحياة، حيث تضخ أكثر من 300 ألف وحدة سكنية بنهاية 2025م في 9 ضواحٍ و6 مجتمعات سكنية على مساحة تتخطى 100 مليون م2 وتتسع لأكثر من مليون ونصف مواطن، وتسعى إلى إيجاد حلول لتأمين سلاسل الإمداد بجودة عالية ومواد إنشائية أكثر استدامة، وذلك في إطار حرص الشركة على زيادة المعروض العقاري بخيارات سكنية وفق معايير عالمية، في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%