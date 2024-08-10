يعمد الطيارون إلى ركوبها لسببين.. تفاصيل عن "التيارات النفاثة" يبرزها "المسند"

أبرز أستاذُ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا" نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ تفاصيلَ عن ماهية الرياح العلوية أو ما يطلق عليه "التيارات النفاثة".
وأوضح "المسند" عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "على ارتفاعات شاهقة تصل إلى حوالي 12 كم توجد التيارات النفاثة، وتبلغ سرعتها حوالي 500 كم/ ساعة، وسمكها 1000م وعرضها 500-650كم، وغالبًا توجد بين درجتَيْ عرض 30 و35 وتتزحزح جنوبًا في الشتاء والعكس صحيح في الصيف.
وأضاف: تكون "التيارات النفاثة" في الشتاء أسرع منها في الصيف، ويعمد الطيارون إلى ركوب هذه التيارات في رحلاتهم ليزيدوا السرعة ويقللوا من الوقود، والله أعلم.