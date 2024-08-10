يعمد الطيارون إلى ركوبها لسببين.. تفاصيل عن "التيارات النفاثة" يبرزها "المسند"

وأوضح "المسند" عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "على ارتفاعات شاهقة تصل إلى حوالي 12 كم توجد التيارات النفاثة، وتبلغ سرعتها حوالي 500 كم/ ساعة، وسمكها 1000م وعرضها 500-650كم، وغالبًا توجد بين درجتَيْ عرض 30 و35 وتتزحزح جنوبًا في الشتاء والعكس صحيح في الصيف.