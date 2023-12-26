عن رسالة زوج يشكو زوجته.. كاتبة سعودية: أدهشني صبرك على زوجتك.. وأوافقك على طلاقها

كانت الصورة الظاهرية لها عكس كل تلك الاكتشافات المريعة التي ظهرت بعد الزواج؛ منذ عودتنا من شهر العسل بدأت مشكلاتنا؛ إهمال في واجباتها المنزلية لدرجة لا يمكن تخيلها، "مواعين الطبخ" كانت تجلس بالأسبوع والأسبوعين دون غسيل، الأكل معظمه من المطعم، ملابسي تظلّ في سلة الغسيل إلى أن تفوح رائحتها فأضطرّ لغسلها. ناقشتها في ذلك فغضبت وذهبت عند أهلها أسبوعًا كاملًا، وفي جلسة صلح اشترطتْ لعودتها أن أحضر لها عاملة لمساعدتها، وافقتُ وعادت. بعدها بدأت شروط أخرى وهي: لا تتحكم بي عند رغبتي في الخروج مع صديقاتي في أي وقت أو زيارتهن لي. أصبح خروجها شبه يومي، وأحيانًا لا تعود إلا بعد منتصف الليل، ورجعنا لنقطة الصفر وتشاجرنا وذهبت لأهلها، واشترطتْ لعودتها أن أتركها على راحتها في الخروج مع زميلاتها وافقت على ذلك مُكْرَهًا.