"الموانئ" تحقّق ارتفاعاً في أعداد الحاويات نسبته 14.46% خلال أغسطس

وفي ذات النحو، حققت البضائع العامة في شهر أغسطس من العام الجاري زيادة نسبتها 12.61% لتصل إلى 739,701 طن مقابل 656,860 طناً في أغسطس 2021م، كما سجلت البضائع السائبة الصلبة ارتفاعاً نسبته 16.70% بواقع 4,791,444 طناً مقابل 4,105,626 طناً في العام الماضي، وأيضاً، شهدت البضائع السائبة السائلة نمواً نسبته 19.97% لتصل إلى 16,638,826 طناً مقابل 13,869,304 أطنان في شهر أغسطس لعام 2021م.