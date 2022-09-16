ماعدا الشرقية.. أفضل أوقات التعرض للشمس للاستفادة من فيتامين D بأغلب المناطق

ولفت إلى أن الفترة ما بعد الظهر من الساعة 2 إلى 3 ظهرًا هي مناسبة للاستفادة من فيتامين D لكن لا ينصح بالتعرض للشمس في هذا الوقت؛ لكونها فترة حارة جدًّا.