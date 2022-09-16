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ماعدا الشرقية.. أفضل أوقات التعرض للشمس للاستفادة من فيتامين D بأغلب المناطق

"الصالح" قال: إن ‏82 % نسبة نقص في الفيتامين بالمملكة وهو معدل مرتفع جدًّا
عبدالحكيم شار
عبدالحكيم شار

حدد استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور يوسف الصالح، الفترة من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا بأنها أفضل أوقات للتعرض للشمس للاستفادة من فيتامين D في المملكة ماعدا المنطقة الشرقية.

وتفصيلًا: أوضح الصالح، في حديثه لقناة الإخبارية، أهمية اختيار الوقت المناسب في التعرض لأشعة الشمس للاستفادة من فيتامين D في ظل ارتفاع نسبة نقص فيتامين D في المملكة.

وقال: أجرينا دراستين عن أفضل الأوقات للتعرض للشمس؛ وكانت الأولى في منطقة الرياض حيث تم وضع كبسولات يتكون فيها فيتامين D بمعدل كل ساعة من الصباح إلى غروب الشمس.

وأشار استشاري الغدد الصماء إلى أن أفضل أوقات للتعرض للشمس للاستفادة من فيتامين D في أغلب مناطق المملكة ماعدا المنطقة الشرقية كان من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، وتزداد من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

ولفت إلى أن الفترة ما بعد الظهر من الساعة 2 إلى 3 ظهرًا هي مناسبة للاستفادة من فيتامين D لكن لا ينصح بالتعرض للشمس في هذا الوقت؛ لكونها فترة حارة جدًّا.

وكشف "الصالح" أن 82% نسبة نقص فيتامين D في المملكة، وبعض الدراسات أشارت إلى نسبة النقص ما بين 60٪ إلى 90٪؛ وهو معدل مرتفع ونسبة كبيرة جدًّا.

المنطقة الشرقية
أستاذ الغدد الصماء والسكري
أشعة الشمس

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