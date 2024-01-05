مسار للهايكنج و6 مناطق ترفيهية وتطوير.. "خاصرة عين زبيدة" بمكة تفتح ذراعَيْها للرواد

وتحتوي المنطقة على مسارٍ للهايكنج بطول "1.2" كلم في خاصرة عين زبيدة، و6 مناطق ترفيهية وثقافية متنوّعة، تثري تجربة الزوار، وتقدم عروضًا مرئية تاريخية، وتفتح أبوابها للزوّار ثلاثة أيام في عطلة الأسبوع، وتستمرُّ حتى 28 فبراير.