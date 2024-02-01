فعالياته انطلقت أمس.. "ليالي الفيصلية" يقدم العروض الفنية التراثية والأكروبات

ويقام المعرض في مدينة الدمام- طريق الملك فهد- تقاطع عمر بن الخطاب- بجوار الدانوب- حي الفيصلية ويستمر لأكثر من 45 يوماً، متضمناً عديد الفعاليات من ترفيه وتسويق وعروض فنية واستعراضات، فضلاً عن أركان التسوق التي تتضمن منتجات غذائية وملابس وإكسسوارات وعطوراً ومطاعم لتقديم المأكولات والوجبات، فيما تقدم على مسرح فعاليات ليالي المهرجان عديد العروض الفنية التراثية والفلكلورية وعروض الأكروبات.