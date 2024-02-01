فعالياته انطلقت أمس.. "ليالي الفيصلية" يقدم العروض الفنية التراثية والأكروبات

انطلقت أمس فعاليات ومعرض "ليالي الفيصلية" من تنظيم وتحالف بين عدد من المؤسسات الوطنية وبتصريح من هيئة الترفية والمركز الوطني للفعاليات، حيث تميزت ليالي الفيصلية بالفلكلورات الشعبية والأغاني الوطنية ودعمها لجمعية الأيتام والأسر المنتجة.
بدوره أوضح المشرف العام على المعرض والفعاليات المصاحبة تركي السبيعي، أنه تم اختيار اسم "ليالي الفيصلية لمحبتنا لحي الفيصلية بالدمام، ويحتوي المعرض على عديد السلع الاستهلاكية، كما يقدم عروضاً بالفلكلورات الشعبية والأغاني الوطنية وعروضاً أوكرانية.
ويقام المعرض في مدينة الدمام- طريق الملك فهد- تقاطع عمر بن الخطاب- بجوار الدانوب- حي الفيصلية ويستمر لأكثر من 45 يوماً، متضمناً عديد الفعاليات من ترفيه وتسويق وعروض فنية واستعراضات، فضلاً عن أركان التسوق التي تتضمن منتجات غذائية وملابس وإكسسوارات وعطوراً ومطاعم لتقديم المأكولات والوجبات، فيما تقدم على مسرح فعاليات ليالي المهرجان عديد العروض الفنية التراثية والفلكلورية وعروض الأكروبات.