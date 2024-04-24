سفلتة وتسمية وترقيم.. "أمانة جدة" تنفّذ حزمة من مشاريع الطرق خلال العام الماضي

أوضحت أمانة محافظة جدة، أنها نفّذت خلال العام الماضي 2023م، حزمة من مشاريع الطرق، شملت: أعمال السفلتة، والتسمية والترقيم، وصيانة الجسور والأنفاق، والإشراف على تطوير المخططات الخاصة، ضمن جهود تحسين كفاءة الطرق وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسكان والزائرين.
وأوضح المدير العام للطرق والجسور بأمانة جدة المهندس صالح البخاري، أن "الأمانة" نفّذت خلال العام الماضي مشاريع سفلتة بمساحة قدرها 85.339م2، وأعمال أرصفة على امتداد 62.500 متر طولي، كما تضمنت تركيب 380عمود إنارة، إلى جانب زراعة 341 شجرة و4774 شجيرة، فضلاً عن المسطحات الخضراء التي بلغت مساحتها 65.000م2.
وأضاف "البخاري" أن الجهود شملت أيضاً صيانة وسفلتة الجسور والأنفاق بمساحة 3.566م2، وتنفيذ أعمال الدهان لها بمساحة 105.946م2، إضافة إلى تركيب أكثر من 1000 متر طولي من فواصل التمدُّد، مبيناً أنه ضمن أعمال التسمية والترقيم، اعتمدت "الأمانة" التسمية لـ 234 شارعاً، و12 مخططاً خاصاً، كما تمّ تركيب 145 لوحة إرشادية جديدة، وصيانة 687 لوحة أخرى قائمة.
وأشار إلى أن الأمانة أشرفت على تطوير عدد 26 من المخططات الخاصة، التي تضمنت مسطحات خضراء على مساحة 150.385م2، وأرصفة مشاة بطول 778.084 مترا، فيما بلغ إجمالي أطوال شبكات البنية التحتية لتلك المخططات 287.139 متراً.
جديرٌ بالذكر أن أمانة جدة تواصل جهودها في تنفيذ عددٍ من مشاريع الطرق التي تشمل تطوير المحاور الرئيسة، وأعمال التحسينات والسفلتة والأرصفة والإنارة، فضلاً عن الدراسات والتصاميم للمشاريع المستقبلية التي تسعى الأمانة من خلالها للارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة.