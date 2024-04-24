سفلتة وتسمية وترقيم.. "أمانة جدة" تنفّذ حزمة من مشاريع الطرق خلال العام الماضي

وأضاف "البخاري" أن الجهود شملت أيضاً صيانة وسفلتة الجسور والأنفاق بمساحة 3.566م2، وتنفيذ أعمال الدهان لها بمساحة 105.946م2، إضافة إلى تركيب أكثر من 1000 متر طولي من فواصل التمدُّد، مبيناً أنه ضمن أعمال التسمية والترقيم، اعتمدت "الأمانة" التسمية لـ 234 شارعاً، و12 مخططاً خاصاً، كما تمّ تركيب 145 لوحة إرشادية جديدة، وصيانة 687 لوحة أخرى قائمة.