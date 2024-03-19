نائب المفتي يدشن نظام التعاملات الإلكترونية لتطوير بيئة الأعمال والخدمات

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتسارعة لتطوير بيئة الأعمال وتوفير منظومة رقمية لتطبيق آليات التوجيه الإلكتروني، وخدمة المحتوى الرقمي، وإعداد الخطابات الإلكترونية وكل الآليات التقنية بما يتيح إرسال واستقبال المعاملات إلى الجهات والموظفين دون الحاجة إلى تداول النماذج الورقية بأشكالها كافة، إضافة إلى توفير خصائص ووظائف عديدة للانتقال إلى الحوكمة وتعزيز الشفافية وبيئة عمل رقمية، وعمليات مؤتمتة.