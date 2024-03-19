نائب المفتي يدشن نظام التعاملات الإلكترونية لتطوير بيئة الأعمال والخدمات

دشن نائب مفتي عام المملكة للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر الرئاسة بمدينة الرياض "نظام التعاملات الإلكترونية".
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتسارعة لتطوير بيئة الأعمال وتوفير منظومة رقمية لتطبيق آليات التوجيه الإلكتروني، وخدمة المحتوى الرقمي، وإعداد الخطابات الإلكترونية وكل الآليات التقنية بما يتيح إرسال واستقبال المعاملات إلى الجهات والموظفين دون الحاجة إلى تداول النماذج الورقية بأشكالها كافة، إضافة إلى توفير خصائص ووظائف عديدة للانتقال إلى الحوكمة وتعزيز الشفافية وبيئة عمل رقمية، وعمليات مؤتمتة.
كما تتيح سرعة إنجاز المعاملات وإمكانية متابعتها إلكترونيًا، وإرسال التعقيبات واستقبال الإفادات عليها حتى يتم إنجازها بشكل أسرع ووفق نظام معايير الأمن السيبراني الذي يوفر خاصية حماية المحتوى الإلكتروني بخصائص متقدمة ترصد كل الإجراءات التي قام بها المستخدمون على النظام، وإدارة صلاحيات متعددة المستويات.
واعتبر تدشين النظام خطوة مهمة في سياق التطوير الشامل والمتجدد في الرئاسة موجهًا الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة حفظها الله على الدعم المستمر الذي تلقاه الرئاسة للقيام بأدوارها المنوطة بها، وكذلك للتوجيهات المستمرة والمتابعة من سماحة مفتي المملكة.
كما وجّه الشكر لكل فريق العمل من الزملاء في كل الإدارات التي عملت أو شاركت في هذه النقلة المميزة في إطار التحول الرقمي الشامل.
وقال: "هذه الخطوة ستنقلنا بإذن الله لتحقيق جانب مهم وفاعل في مجال تطبيق جميع معايير التحول الرقمي، بما يضمن تحسين الأداء وتحقيق الجودة في تبادل المعلومات، وأتمتة كل الأعمال الإدارية والتطوير المستمر والوصول إلى بيئة عمل رقمية؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
جدير بالذكر أن نظام التعاملات الإلكترونية يهدف لتسريع إجراءات العمل وتحقيق تكامل أفضل في الخدمات والإجراءات بما يكفل جودة عالية وانتاجية متميزة وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين خصوصاً في ظل حرص الفريق التقني بالرئاسة على تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة لضوابط الأمن السيبراني على جميع الأنظمة التي تقوم بتشغيل النظام وتفعيله.