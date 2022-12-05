الهيئة السعودية للمحامين تقدم ورشة عمل تمكين الممارسين المهنيين عبر رحلة رقمية متكاملة

وأضافت الهيئة أن البرنامج يقدم بمسارات مرنة تراعي تفاوت الخبرات، ومواد متوفرة على مدار الساعة ودعم مباشر، وينتهي البرنامج بإصدار شهادة الاعتماد المهني للممارس، حيث يمنح برنامج الاعتماد لمجتازه اعترافًا دوليًّا لدى الهيئات المهنية الدولية التي تربطها بالهيئة اتفاقات تعاون، بالإضافة إلى الاعتراف المحلي من المؤسسات الوطنية والهيئات الحكومية والمهنية ذات الصلة وذلك بانضمام أكثر من 1500 ممارس و20+ جهة تمكينًا لموظفيها وأكثر من 120 ممارسًا معتمدًا حتى اليوم، مع دعم مقدّم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للشهادة كونها شهادة مهنية.