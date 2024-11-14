اللجان الزكوية تنال 3 جوائز ذهبية في جائزة تجربة العميل لعام 2025م

حصلت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية على (3) جوائز بعد مشاركتها في جائزة تجربة العميل السعودية 2025م بالشراكة مع جمعية تجربة العميل وبالتعاون مع "Awards International"؛ تكريمًا لجهودها في تيسير تجربة المتعاملين وتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.
وتوّجت الأمانة العامة بالجوائز الذهبية ضمن فئة "أفضل ابتكار في تجربة العميل"، وفئة "أفضل تغيير وتحول في تجربة العميل"، وفئة "أفضل تحول رقمي في تجربة العميل"؛ وذلك نظير جهودها في تسهيل إجراءات التقاضي من خلال وسائل وحلول رقمية متقدمة تتيح لهم التواصل المرئي والمباشر مع اللجان بكل يسر وسهولة.
يُذكر أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا بالغًا بتيسير تجربة العميل، عبر تمكين الابتكار وتبنّي أعلى معايير الكفاءة والتميز في كل أعمالها، حيث عملت على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية؛ منها: مشروع "النشر الفوري للقرارات" الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والوعي بالسوابق القضائية عبر تسهيل وصول المتعاملين للقرارات النهائية الصادرة عن اللجان الاستئنافية، كما أسهمت في مشروع "البوابة الإلكترونية حياد" على تعزيز التحول الرقمي ومواكبة رؤية المملكة 2030م، من خلال توفير تجربة رقمية متكاملة لأطراف الدعاوى الزكوية والضريبية والجمركية بدءًا من قيد الدعوى وحتى صدور القرار.
وتدعو الأمانة العامة عموم المتعاملين معها والمهتمين إلى الاطلاع والتعرف على المزيد من مشاريعها التطويرية ومنجزاتها من خلال متابعة مستجدات الأمانة العامة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي X (@_GSTC)، LinkedIn (GSTC)، أو زيارة موقعها الإلكتروني: https://gstc.gov.sa.