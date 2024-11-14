اللجان الزكوية تنال 3 جوائز ذهبية في جائزة تجربة العميل لعام 2025م

يُذكر أن الأمانة العامة تولي اهتمامًا بالغًا بتيسير تجربة العميل، عبر تمكين الابتكار وتبنّي أعلى معايير الكفاءة والتميز في كل أعمالها، حيث عملت على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية؛ منها: مشروع "النشر الفوري للقرارات" الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية والوعي بالسوابق القضائية عبر تسهيل وصول المتعاملين للقرارات النهائية الصادرة عن اللجان الاستئنافية، كما أسهمت في مشروع "البوابة الإلكترونية حياد" على تعزيز التحول الرقمي ومواكبة رؤية المملكة 2030م، من خلال توفير تجربة رقمية متكاملة لأطراف الدعاوى الزكوية والضريبية والجمركية بدءًا من قيد الدعوى وحتى صدور القرار.