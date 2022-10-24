شاهد من جاكرتا.. "الربيعة" يؤكّد رفع جميع القيود للمعتمرين الإندونيسيين

وأكّد "الربيعة"؛ في أول اجتماعاته، ترحيب المملكة العربية السعودية بالمعتمرين الإندونيسيين كافة دون شروط صحية أو قيود عمرية، لافتًا إلى أن منصة "نسك" وما تقدمه من خدمات إلكترونية أسهمت بشكلٍ كبيرٍ وفاعلٍ في زيادة أعداد المعتمرين القادمين إلى مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في ظل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله-.