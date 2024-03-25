"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية" يستعرض المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية

وناقش المجلس العرض المقدَّم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع من عام 2023م في تحقيق أهدافها ومؤشراتها. وقدَّم العرض نظرة شاملة على أداء الأجهزة العامة، والأعمال التي تم تنفيذها في مجالات القياس والتمكين، التي أثمرت دعم ما يزيد على 27 جهازًا حكوميًّا من خلال 150 ورشة عمل، ومراجعة 300 وثيقة، وإصدار 81 تقريرًا للأداء. وتضمَّن العرض تحليلاً لأداء الاستراتيجيات الوطنية، وخطة قياسها ومتابعتها، إضافة إلى التطلعات المستقبلية حيال قياس أداء الأجهزة الحكومية.