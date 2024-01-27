الهيئة العامة للعقار: التأخُّر في التسجيل بالسجل العقاري في الأحياء المعلنة بعد المدة المحددة يُعلِّق التصرف بها لحين التسجيل

وتشمل أحياء الرياض الآتي: (الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق، الخير، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية، الحزم، الزهرة، السويدي الغربي، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، العوالي، ظهرة البديعة ولبن)، وحي الشعلة في مدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة.