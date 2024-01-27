الهيئة العامة للعقار: التأخُّر في التسجيل بالسجل العقاري في الأحياء المعلنة بعد المدة المحددة يُعلِّق التصرف بها لحين التسجيل

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار في رد على استفسار "سبق"، حول الإجراءات التي تترتب على عدم تسجيل مُلاك العقارات عقاراتهم في السجل العقاري في الأحياء التي يتم إعلانها كأحياء مستفيدة بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل، أن الإعلان عن أي حي يتم معه الإعلان عن مدة محددة، وبعدها لن يتمكن ملاك العقارات من إجراء التصرفات العقارية كالبيع والاستثمار لعقاراتهم في الحي ذاته في حال عدم تسجيلها، ويعتبر التصرف بها معلقًا لحين التسجيل، كما سيترتب على التسجيل بعد المدة المحددة غرامات مالية، تحددها لجنة خاصة للنظر فيها بحسب سبب التأخير عن التسجيل في الوقت المحدد.
وجددت الهيئة دعوتها لملاك العقارات في أحياء (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون والازدهار) بمدينة الرياض إلى سرعة تسجيل عقاراتهم في "السجل العقاري"؛ إذ تنتهي مدة التسجيل فيها يوم الاثنين القادم 17 رجب 1445 هـ، الموافق 29 يناير 2024م.
وأوضحت الهيئة العامة للعقار أن التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء وغيرها من الأحياء مجاني، ويتم عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية.
ويتعين على مُلاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء المستفيدة تقديم طلب التسجيل العيني الأول مرفقًا به المستندات المثبتة للعقار (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات ومستوفي شروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المالك). فيما أكدت الهيئة أن عمليات التسجيل في السجل العقاري مستمرة في (54 حيًّا) في مدينة الرياض، وحي واحد في كل من الدمام والمدينة المنورة، حتى 18 رمضان 1445هـ، الموافق 28 مارس 2024م.
وتشمل أحياء الرياض الآتي: (الملك سلمان، البساتين، التضامن، الزاهر، الرسالة، الراية، العلا، المشرق، الخير، العارض، النرجس، القيروان، الياسمين، الملقا، الصحافة، الندى، الربيع، العقيق، حطين، النخيل، المحمدية، الملك فهد، الورود، الرحمانية، الرائد، جامعة الملك سعود، المرسلات، المغرزات، النزهة، الملك عبدالله، الروضة، القدس، الحمراء، الشهداء، قرطبة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الأندلس، الملك فيصل، غرناطة، النهضة، الخليج، إشبيلية، اليرموك، المونسية، المعيزيلة، القادسية، الحزم، الزهرة، السويدي الغربي، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، العوالي، ظهرة البديعة ولبن)، وحي الشعلة في مدينة الدمام، وحي العاقول في المدينة المنورة.
وأوضحت الهيئة أنه يمكن لملاك العقارات في هذه الأحياء تسجيل عقاراتهم عن طريق منصة السجل العقاري، أو زيارة المستفيدين "مراكز خدمة مستفيدي السجل العقاري" في "رويال مول" بمدينة الرياض، وفي "البوابة الاقتصادية" في مدينة الدمام، و"فرع مركز خدمة العملاء لأمانة المدينة المنورة في عالية سنتر" في المدينة المنورة، طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساء؛ إذ تم تجهيز هذه المراكز لتقديم الدعم للمستفيدين لتسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوافرة في المركز، إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة عن أية استفسارات أو متابعة الطلبات.
يُشار إلى أن السجل العقاري هو نظام لتوثيق العقارات، يعتمد على الوحدة العقارية كأساس لتسجيل الملكية والتصرفات والحقوق العقارية الأخرى المترتبة على العقار، وذلك بإصدار وثيقة تشتمل على رقم العقار، واسم مالكه، وأوصافه من حيث نوعه، وموقعه الجغرافي، كإحداثيات مرتبطة بالبيانات الجيومكانية، ومساحته وحدوده وأبعاده، والعقارات المجاورة له، وما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وما يطرأ عليه من تغيير أو تصرفات، وما يترتب عليه من حقوق للغير.