المملكة تشارك في الجمعية العمومية 42 للإيكاو بكندا.. وتعلن إعادة الترشح لعضوية المجلس حتى 2028

وتعتزم المملكة إعادة الترشح لعضوية مجلس منظمة "الإيكاو" في الفئة الثانية للفترة 2025 – 2028، استمرارًا لمسيرتها منذ انضمامها إلى المنظمة عام 1962م، ومشاركتها في مجلسها منذ عام 1986م. ويعكس هذا الترشح ثقة المجتمع الدولي في مكانة المملكة وريادتها في قطاع الطيران المدني ودورها الفاعل في صياغة السياسات واللوائح الدولية.