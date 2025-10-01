جهود متواصلة لأمانة المدينة المنورة: إزالة آلاف الأطنان من المخلفات وتحسين للمشهد الحضري

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من (120) ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم في عدد من المواقع، و(92) لوحة دعائية مخالفة، وعالجت (212) مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ورفعت (1238) مركبة تالفة ومهملة من الطرق والميادين العامة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الأمانة لشهر أغسطس 2025، عن نتائج جهودها في تحسين المشهد الحضري؛ بهدف الارتقاء بالمشهد الحضري، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة بالمدينة المنورة.
وفي إطار تحسين البنية التحتية ورفع جودة الطرق، عالجت الأمانة أكثر من (22) ألف متر مربع من الحفر في الشوارع، وأعادت تأهيل (4040) مترًا طوليًا من الأرصفة، وأصلحت (2401) عمود إنارة، وقلّمت (186) شجرة في الشوارع الرئيسة.
وتأتي هذه الجهود في سياق المبادرات المستمرة التي تنفذها أمانة المنطقة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق بيئة حضرية مستدامة في المدينة المنورة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.