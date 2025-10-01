جهود متواصلة لأمانة المدينة المنورة: إزالة آلاف الأطنان من المخلفات وتحسين للمشهد الحضري

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من (120) ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم في عدد من المواقع، و(92) لوحة دعائية مخالفة، وعالجت (212) مترًا مربعًا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، ورفعت (1238) مركبة تالفة ومهملة من الطرق والميادين العامة.