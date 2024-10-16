شاهد.. طالب ثانوي يقود فريقًا لتأسيس شركة تقنية مبتكرة تسهم في التحول الرقمي بالمملكة
في إنجاز لافت، تَمكن الشاب السعودي فهد الدوسري، برفقة زملائه في المرحلة الثانوية، من تأسيس شركة "ليفر" المتخصصة في تطوير المواقع الإلكترونية وربطها بتقنيات NFC الحديثة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مواكبة رؤية 2030 والتحول الرقمي الذي تسعى إليه المملكة.
وتقدم الشركة -بحسب الشاب الدوسري- حلولًا متقدمة للأفراد والشركات؛ مما يسهم في تسهيل عمليات التسويق الرقمي عبر بطاقات ذكية وإكسسوارات مبتكرة، تجعل التواصل أسهل وأسرع بلمسة واحدة.
ونجح فهد وفريقه في جذب الاهتمام ليصبحوا نموذجًا ملهمًا لجيل الشباب الطموح.
وقال الدوسري كما نقلت قناة "العربية": تمكنا من أن نطور نفسنا عبر دراسة ذاتية، والحمد لله أنا وفريقي حاليًا جميعنا من نفس الجيل في المرحلة الثانوية".
وتابع: "استطعنا تأسيس شركة أصبحت ضمن أبرز العلامات التجارية بالمجال؛ مشيرًا إلى أن الكثير من الشركات هي خدمات تختص بالتسويق الرقمي مثل إنشاء المواقع الإلكترونية وإدارتها سواء للأفراد أو للشركات وربطها بالبطاقات الذكية".
وأضاف: "بدلًا من حمل بطاقات الأعمال الورقية، نستبدلها ببطاقة ذكية من "ليفر"، والتي تغني عن جميع البطاقات الأخرى، وبمجرد لمسها بالجوال، يتم توجيهك مباشرة إلى الموقع الإلكتروني".
ويحتوي الموقع على جميع وسائل التواصل الخاصة مع نبذة شاملة عن الفريق؛ مما يسهل عملية التواصل بسرعة وفعالية، دون الحاجة إلى توزيع بطاقات أو تقديم معلومات إضافية.