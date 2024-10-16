شاهد.. طالب ثانوي يقود فريقًا لتأسيس شركة تقنية مبتكرة تسهم في التحول الرقمي بالمملكة

وأضاف: "بدلًا من حمل بطاقات الأعمال الورقية، نستبدلها ببطاقة ذكية من "ليفر"، والتي تغني عن جميع البطاقات الأخرى، وبمجرد لمسها بالجوال، يتم توجيهك مباشرة إلى الموقع الإلكتروني".