نائب وزير النقل: إنشاء هيئة عامة للطرق يسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة الطرق بالمملكة

ولفت نائب وزير النقل إلى أن قطاع النقل يمرُّ بمرحلة إصلاحات تاريخية، من خلال تنفيذ حزمة من القرارات التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن، ومن ذلك إنشاء الهيئة العامة للطرق الذي جاء ليسهم في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، والوصول بالمملكة إلى المركز السادس عالميًّا في جودة الطرق، مع الحفاظ على ريادتها عالميًّا في ترابط شبكات الطرق. وأشار في هذا الصدد إلى أن الهيئة الجديدة ستضع الضوابط والقواعد لدعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة.