"الضمان الصحي" يوضح الفرق بين الدواء الجنيس والمبتكر

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن الأدوية الجنيسة "البديلة"، مكافِئة للأدوية ذات الأسماء التجارية، وتقدم نفس الفعالية الطبية، والاختلاف يكون في الاسم التجاري والشكل الصيدلاني فقط.
وكشفت المجلس أن الأدوية البديلة تقدم نفس الجرعة والفعالية، وتحتوي على ذات التركيبة الفعالة، وتُحدِث نفس التأثير على الجسم، ونفس الجرعة وآلية الاستخدام.
وأكد أن دلیل الأدویة التأمینیة یوضّح الفرق بین الدواء المبتكر والجنیس؛ مما یساھم في تعزیز توفر الأدویة للمستفید من التأمين الصحي الخاص.
ويستهدف الدليل الحصولَ العادل على الأدوية الفعالة ووجود خيارات أكثر أمام المرضى بأسعار مناسبة، وتكون الأدوية كذلك معتمدة من هيئة الغذاء والدواء.
وتابع مجلس الضمان الصحي في فيديوهات توعوية على حسابه بتويتر، أن الوصفات الطبية تُكتب بالأسماء العملية للدواء وليس التجارية، وتعتمد الصيدليات صرف الأدوية الجنيسة بديلًا لتلك ذات الأسماء التجارية وبالتبادل معها؛ لافتًا إلى أنه في حال لم يتوافر الدواء الجنيس؛ يمكن للصيدلي وصف الدواء المتوفر كبديل.