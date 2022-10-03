"الضمان الصحي" يوضح الفرق بين الدواء الجنيس والمبتكر

وتابع مجلس الضمان الصحي في فيديوهات توعوية على حسابه بتويتر، أن الوصفات الطبية تُكتب بالأسماء العملية للدواء وليس التجارية، وتعتمد الصيدليات صرف الأدوية الجنيسة بديلًا لتلك ذات الأسماء التجارية وبالتبادل معها؛ لافتًا إلى أنه في حال لم يتوافر الدواء الجنيس؛ يمكن للصيدلي وصف الدواء المتوفر كبديل.