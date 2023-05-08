"الجاسر" يزور المركز اللوجستي لمطار إنشيون الدولي بالعاصمة الكورية

واطلّع الجاسر خلال زيارته للمركز اللوجستي لمطار إنشيون، على عرضٍ مرئي وشرحٍ مفصّلٍ عن آلية سير الأعمال بالمركز، والخطط التشغيلية فيه وحركة المسافرين والمناطق اللوجستية الموجودة في محيط المطار، بالإضافة إلى معدل النمو في حركتي السفر والشحن الجوي خلال السنوات الخمس الماضية.