"الجاسر" يزور المركز اللوجستي لمطار إنشيون الدولي بالعاصمة الكورية

قام وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بزيارة إلى المركز اللوجستي لمطار إنشيون الدولي بالعاصمة الكورية سيؤول، ضمن برنامج زيارة معاليه لجمهورية كوريا الجنوبية.
واطلّع الجاسر خلال زيارته للمركز اللوجستي لمطار إنشيون، على عرضٍ مرئي وشرحٍ مفصّلٍ عن آلية سير الأعمال بالمركز، والخطط التشغيلية فيه وحركة المسافرين والمناطق اللوجستية الموجودة في محيط المطار، بالإضافة إلى معدل النمو في حركتي السفر والشحن الجوي خلال السنوات الخمس الماضية.
وتجول ميدانيًا على مدرج المطار، شملت عددًا من المرافق وغرف المراقبة والتحكم.