"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العبيلة وحرض والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل الخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق وذعبلوتن والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا حتى الساعة الثامنة صباحًا.