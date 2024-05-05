"الأرصاد" يُنبِّه 10 مناطق: أمطار متوسطة وسيول ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشمالية والشرقية والجوف وتبوك ونجران وحائل والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العبيلة وحرض والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل الخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق وذعبلوتن والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ22 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة ضبابًا كثيفًا حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة والمزاحمية ورماح وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح. وتشهد أمطارًا خفيفة على الحريق والرين والقويعية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة والرايس وينبع. وتشهد أتربة مثارة على بدر ووادي الفرع والحناكية والمهد والعلت والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الاثنين.
وتشهد الحدود الشمالية رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج. وتشهد أتربة مثارة على المعظم وتيماء وتبوك، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الاثنين.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة حائل أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أغلب محافظات المنطقة، وتستمر حتى الساعة الـ 19 من مساء الاثنين.