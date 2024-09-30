لماذا تشهد معدلات البطالة انخفاضًا تاريخيًا؟.. هنا الإجابة وبالأرقام

ومع الانخفاض الملحوظ في معدلات البطالة بين النساء، شهدت المملكة أيضًا انخفاضًا في معدلات البطالة بين السعوديين الذكور، وصل معدل البطالة بين الذكور السعوديين في الربع الثاني من عام 2024 إلى 4.0%، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من نفس العام، حيث كانت النسبة تبلغ 4.2%، وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2023، فقد انخفض المعدل بنسبة 0.6 نقطة مئوية.