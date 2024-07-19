"طيران ناس" تعلن تأثر عملياتها بالعطل الفني التقني العالمي

نوّهت "طيران ناس"، عبر حسابها على موقع التواصل "إكس"، بتأثر عملياتها بالعطل الفني الذي تشهده شركات طيران عدة حول العالم في أحد الأنظمة التقنية؛ ما أدّى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات، إضافة إلى بطء الخدمات في الموقع الإلكتروني وتطبيق الجوّال.