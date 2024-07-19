"طيران ناس" تعلن تأثر عملياتها بالعطل الفني التقني العالمي

نوّهت "طيران ناس"، عبر حسابها على موقع التواصل "إكس"، بتأثر عملياتها بالعطل الفني الذي تشهده شركات طيران عدة حول العالم في أحد الأنظمة التقنية؛ ما أدّى إلى تأخر إقلاع بعض الرحلات، إضافة إلى بطء الخدمات في الموقع الإلكتروني وتطبيق الجوّال.
وذكرت الشركة أنها تعمل مع مزوّد الخدمة حالياً والجهات المعنية كافة؛ لإصلاح العطل وتوفير الأنظمة البديلة؛ لضمان استمرار سير العمليات بشكلٍ طبيعي في أقرب وقت ممكن.
وقدّمت اعتذارها للمسافرين عن الإرباك الذي تسبّب فيه هذا العطل العالمي الخارج عن سيطرتها، مقدمة شكرها لهم على تفهمهم هذا الظرف الطارئ.
وأكّدت الشركة التزامها بحفظ حقوق المسافرين وتعويضهم وفق لائحة حماية حقوق العملاء للهيئة العامة للطيران المدني.