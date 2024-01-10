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"الحصيني": الشتاء 91 يومًا والمربعانية تنتهي الأحد.. والشبط قد يكون أشد بردًا

قال: الأجواء تبرد عند هبوب رياح قطبية أو سيبيرية والشتاء ينتهي فلكيًّا 10 رمضان