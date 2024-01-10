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"الحصيني": الشتاء 91 يومًا والمربعانية تنتهي الأحد.. والشبط قد يكون أشد بردًا

قال: الأجواء تبرد عند هبوب رياح قطبية أو سيبيرية والشتاء ينتهي فلكيًّا 10 رمضان
الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني
الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن أيام الشتاء 91 يومًا، وتنتهي المربعانية الأحد المقبل 2 رجب الموافق 14 يناير.

وأضاف الحصيني، أن موسم الشبط 26 يومًا، ويكون أحيانًا أشد بردًا من المربعانية وينتهي 28 رجب 1445هـ الموافق 9 فبراير.

ولفت في تغريدة على حسابه في "إكس" إلى أن العقرب الأولى والثانية من الشتاء مدتها 26 يومًا، وهما سعد الذابح وسعد بلع، وينتهيان في 26 شعبان 1445هـ الموافق 7 مارس.

وتابع: تبرد الأجواء عند هبوب رياح قطبية أو سيبيرية وينتهي الشتاء فلكيًّا 10 رمضان 1445هـ الموافق 20 مارس، وأكثروا من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار.

عبدالعزيز الحصيني
الباحث في الطقس والمناخ
المربعانية

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