تعرَّف على استعدادات رئاسة المسجد النبوي لاستقبال المصلين في آخر جمعة قبل الحج

وحرصت على توفير الخدمات كافة، حيث هيّأت المسجد النبوي بكامل طاقته الاستيعابية من خلال فرش 18 ألف سجادة، وكذلك مضاعفة الكوادر البشرية لتنظيم حشود ضيوف الرحمن والممرات وتسهيل حركة المصلين لتمكينهم من الوصول للمواقع المخصّصة للصلاة، كما عملت الوكالة على التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة المصلين.