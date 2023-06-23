تعرَّف على استعدادات رئاسة المسجد النبوي لاستقبال المصلين في آخر جمعة قبل الحج

أكّدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جاهزيتها لاستقبال المصلين في آخر الجمعة قبل مغادرة ضيوف الرحمن لأداء شعيرة الحج وسط منظومة خدمات متكاملة.
وكثّفت الوكالة جهودها من خلال تعطير أرضيات المسجد النبوي والسجاد، إضافة إلى تعقيم وتطهير أرضيات المسجد النبوي ومرافقه والسجاد، ويبلغ عدد الأدوات المستخدمة في أعمال النظافة والتعقيم والتطهير 3 آلاف أداة.
وحرصت على توفير الخدمات كافة، حيث هيّأت المسجد النبوي بكامل طاقته الاستيعابية من خلال فرش 18 ألف سجادة، وكذلك مضاعفة الكوادر البشرية لتنظيم حشود ضيوف الرحمن والممرات وتسهيل حركة المصلين لتمكينهم من الوصول للمواقع المخصّصة للصلاة، كما عملت الوكالة على التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل حركة المصلين.
وتولي الوكالة اهتمامًا كبيرًا للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة مسارات خاصة لهم وتوفير مصلى خاص بهم، إضافة إلى توفير مصاحف بلغة برايل وترجمة الخطبة بلغة الإشارة ليؤدوا عبادتهم بكل يسر وسهولة.
ولإيصال ماء زمزم المبارك لجميع المصلين؛ عملت الوكالة على توزيع حافظة ماء زمزم في جميع أنحاء المسجد النبوي، كما سيتم توزيع 80 ألف عبوة ماء زمزم.
يأتي ذلك حرصاً من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على توفير الخدمات كافة بأعلى معايير الجودة للزوّار والمصلين ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وخشوع.