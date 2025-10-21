أمين عام "الكشفية العالمية" يشيد بدور الكشافة السعودية في استضافة اجتماع اللجنة العالمية بالرياض

أعرب أمين عام المنظمة العالمية للحركة الكشفية ديفيد بيرغ عن شكره وتقديره لجمعية الكشافة العربية السعودية، نظير ما قدمته من جهود متميزة ودعم كريم في استضافة الاجتماع الثالث للجنة الكشفية العالمية للثلاثية 2024 – 2027، الذي عُقد مؤخرًا في مدينة الرياض.
جاء ذلك في خطاب تلقاه نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، حيث أشاد بيرغ بالتنظيم المحترف والدعم اللوجستي الذي أسهم في إنجاح أعمال الاجتماع، إضافة إلى ما وفّرته الجمعية من تسهيلات في إجراءات التأشيرات ووثائق السفر، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، مما ضمن انسيابية حضور الوفود المشاركة من مختلف دول العالم.
وعدّ بيرغ اللقاء الذي جمع أعضاء اللجنة الكشفية العالمية بالكشافة السعودية من أبرز محطات الأسبوع، مشيدًا بالحيوية والالتزام وروح المبادرة التي أظهرها الكشافون السعوديون، والتي عكست مستوى التميز في العمل الكشفي داخل المملكة.
ونوّه بدور الدكتور المديرس واحترافية فريق العمل في جميع مراحل التحضير والتنفيذ، مؤكدًا حرص المنظمة الكشفية العالمية على مواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الجمعية السعودية، ودعم جهودها عبر مبادرات عالمية مثل أداة تقييم الدعم العالمي (GSAT)، وغيرها من البرامج الداعمة للاستدامة وتعزيز القدرات المؤسسية.
واختتم الأمين العام خطابه بالتأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون المثمر لتمكين الشباب حول العالم من خلال تعزيز دور الحركة الكشفية وتوسيع أثرها محليًا وعالميًا.