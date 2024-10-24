"التخصصات الصحية" تطلق منصة "ممارس أعمال" في ملتقى الصحة العالمي

وأطلقت التخصصات الصحية -على هامش الملتقى- منصة "ممارس أعمال" الذي يقدم خدمات رقمية ومزايا تلبي رغبات الممارسين، وتسهم في رفع كفاءتهم، إضافةً لإطلاقها نموذج "مزيج التدريب" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في دعم إدارة المستشفيات لاتخاذ القرار وتحديد الاحتياج من الكوادر الطبية، فيما أطلقت مبادرة "فرصة دعم الأبحاث للتحديات الإستراتيجية للهيئة" التي تهدف إلى دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات وتوجيه الجهود البحثية نحو 3 أبعاد تتضمن الممارس، والمنشأة، والمناهج والتعليم. واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها أحدث منصاتها التفاعلية، وخدماتها وبرامجها المقدمة لمنظومة القطاع الصحي ولأعضائها من الممارسين الصحيين، إضافةً إلى إقامة العديد من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي شارك فيها المختصين، حيث تناولت مواضيع متنوعة عن التطوير والتحسين في القطاع الصحي.