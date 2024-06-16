18 دولة تضم 200 ألف حاج استفادوا من خدمات "عز الرشاد" الصحية والإرشادية

وأكد أن عمل الفريق يأتي من منطلق ديني ووطني وإنساني، وهو شرف وأمانة ومسؤولية واقتداء بولاة أمرنا حفظهم الله في خدمة ضيوف الرحمن وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذين يبذلون الغالي والنفيس في خدمة ضيوف الرحمن والله نسأل أن يجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا وأن يرد الحجاج إلى ديارهم سالمين غانمين اللهم آمين.