جدة تشهد تدشين أول حافلة كهربائية من نوعها بالمملكة.. هنا مميزاتها

وبيّن السقا أن فترة العمل تبدأ من الساعة الخامسة والنصف صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، بعد ذلك يتم التأكد من شحن البطارية، مشيرًا إلى أن الحافلة تخدم 8 مسارات في جدة، ماعدا أحياء الحمدانية، وشرق الخط السريع، مؤملًا أن يكون لها نظرة مستقبلية.