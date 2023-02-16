جدة تشهد تدشين أول حافلة كهربائية من نوعها بالمملكة.. هنا مميزاتها

كشف نائب مدير مشروع النقل العام بجدة المهندس سعيد السقا، أن الحافلة الكهربائية التي تم تدشينها بجدة تعد أول حافلة من نوعها بالمملكة، وخاصة في مدينة جدة.
وبيّن المهندس السقا في حديثه لإمارة مكة أن الحافلة تعمل على مسار 7A؛ حيث يمتدّ من الخالدية شمالًا إلى البلد جنوبًا والعكس، مشيرًا إلى أن الحافلة أثبتت نجاحها بعد التدشين لتواكب نظرة المملكة الثاقبة، وتقطع الحافلة يوميًّا من 200 إلى 300 كيلومتر بـ18 ساعة تشغيلية.
وبيّن السقا أن فترة العمل تبدأ من الساعة الخامسة والنصف صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، بعد ذلك يتم التأكد من شحن البطارية، مشيرًا إلى أن الحافلة تخدم 8 مسارات في جدة، ماعدا أحياء الحمدانية، وشرق الخط السريع، مؤملًا أن يكون لها نظرة مستقبلية.
وأضاف أنه ومن ضمن المسارات مطار الملك عبد العزيز للصالات الجنوبية والشمالية، وكذلك خدمة محطة قطار الحرمين الشريفين. وبيّن أن نسبة الإركاب أصبحت من 85 إلى 90% بعد أن كان في السابق من 30 إلى 40%، وخصوصًا في أيام الإجازات الأسبوعية.