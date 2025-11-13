عبداللطيف جميل للتمويل تحصد جائزتين من "منشآت" تأكيداً على ريادتها في تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للعام الثاني على التوالي

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور خالد الشريف، الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للتمويل: "نُعرب عن فخرنا العميق بالحصول على جائزتين مرموقتين من منشآت تقديراً على دورنا الرائد والمتنامي في مجال تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويجسّد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بتمكين رواد الأعمال، وتعزيز استدامة الشركات، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي هذا السياق، نؤكد التزامنا بتوفير حلول مالية مسؤولة ومبتكرة تتيح للشركات السعودية فرص النمو والازدهار".