"مسك العالمي 2024".. أساطير الرياضة وريادة الأعمال يلهمون الشباب لرسم المستقبل

وفي التفاصيل، يشارك في المنتدى الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة، بخبراته القيمة، ومسيرته الحافلة؛ لإلهام مستقبل الشباب الواعد. كما يشارك الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض؛ ليكشف عن المستقبل، والفرص في الرياض كوجهة شبابية نابضة بالحياة.