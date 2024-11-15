"مسك العالمي 2024".. أساطير الرياضة وريادة الأعمال يلهمون الشباب لرسم المستقبل

في حدث استثنائي، يجسِّد الرؤية السعودية لدعم وتمكين الشباب، ينطلق منتدى مسك العالمي 2024 الاثنين المقبل 18 نوفمبر، ويستمر يومين، في قاعة الملفى بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك"، بمشاركة نخبة من القادة العالميين وأساطير الرياضة ورواد الابتكار.
وفي التفاصيل، يشارك في المنتدى الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة، بخبراته القيمة، ومسيرته الحافلة؛ لإلهام مستقبل الشباب الواعد. كما يشارك الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض؛ ليكشف عن المستقبل، والفرص في الرياض كوجهة شبابية نابضة بالحياة.
وتتحدث الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائب وزير السياحة، في جلسة حوارية حول خلق الفرص للشباب، ورحلة تحول السعودية غير المسبوقة عالميًّا.
وعلى مسرح المنتدى يشارك ماجد عبدالله، كابتن فريق النصر والمنتخب السعودي سابقًا، بقصته ومسيرته الملهمتَين؛ ليضيء طريق الرياضيين الشباب نحو آفاق التميز والإبداع.
وفي جلسة حوارية بعنوان "رواد التغيير: أساطير تتخطى حدود الملعب"، يشارك سامي الجابر، كابتن الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، في جلسة حوارية ضمن #منتدى_مسك_العالمي؛ لإلهام الشباب لتجاوز الحواجز، وصناعة إرث رياضي يخلد في ذاكرة الوطن.
ومن وادي السيليكون ينضم ستيف وازنياك، الشريك المؤسس لشركة "أبل"؛ ليشارك رحلته في ريادة الأعمال وابتكار التكنولوجيا، ملهمًا الشباب بأسرار نجاحه.
ويشارك الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة "جاهز"، بتجربته الرائدة في القيادة والريادة.
وينضم ستيفن بارتلت، صاحب البودكاست الأول في أوروبا “The Diary of a CEO”؛ ليشارك الشباب تجاربه الملهمة التي تدفعهم لتحقيق أحلامهم.
ويكشف ناصر بن فهد الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أسرار تخطيط الأحداث الرياضية الكبرى، موجهًا الشباب لاستثمار طاقاتهم في هذا المجال.
وبروح التعاون الخليجي يشارك الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة الإمارات لشؤون الشباب؛ ليتحدث حول "الدور الحيوي للشباب في تشكيل السياسات الحكومية"، ومناقشة المبادرات المؤثرة التي تركز على تمكين الشباب.
يُذكر أن منتدى مسك العالمي هو أحد أكبر المنتديات الشبابية في العالم، وتقيمه مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"؛ لاكتشاف طاقات الشباب، وتمكينهم، وتطوير قدراتهم.
ويعمل المنتدى كمنصة لتعزيز الحوار وتبادُل الأفكار، وحلقة وصل بين الشباب والقادة والمبتكرين ورواد الأعمال على مستوى العالم؛ بهدف تنمية إمكانيات الشباب، وتشجيع التعاون؛ لتحفيز التغيير الإيجابي على المستوى العالمي.
ويُسلِّط شعار النسخة الثامنة من المنتدى "من الشباب لأجل الشباب" على أهمية المبادرات الشبابية؛ إذ يلهم الشباب بعضهم بعضًا؛ من أجل النمو والابتكار الفردي والجماعي.
كما يسلط الشعار على قوة تعاون الشباب لتحقيق التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم والعالم.
ويركز المنتدى على دور الشباب في تعزيز الابتكار، والتغيير عبر المبادرات التي يقودونها. كما يُمكِّن المنتدى القادة الشباب بالمهارات الأساسية، وخلق عقليات شبابية ذات رؤية؛ ليظهروا مهاراتهم وابتكاراتهم بينما يتأهبون لإحداث تأثير لأجل الشباب.
ويستعرض منتدى مسك العالمي 2024 أثر المبادرات التي يقودها الشباب، ويبرز قوة العمل المشترك بين أوساط الشباب، ونتائج المبادرات الشبابية ذات الأثر الإيجابي.
ويُنمِّي المنتدى مجتمعًا شبابيًّا تفاعليًّا ومؤثرًا من خلال مشاركة صناع التغيير، والتعاون مع الطاقات الشبابية في مواجهة التحديات، وصنع الأثر الإيجابي الملحوظ.
ويمكن التسجيل في لمنتدى عبر هذا الرابط: miskglobalforum.com/ar