أمير الرياض يدشن 25 حديقة جديدة لتعزيز جودة الحياة ورفع المسطحات الخضراء في العاصمة

ويُذكر أن افتتاح الحدائق يأتي ضمن برنامج متكامل بدأت أمانة المنطقة في تنفيذه لزيادة المسطحات الخضراء، وتعزيز التنمية الحضرية، ورفع جودة الحياة في الرياض؛ حيث شهدت مدينة الرياض افتتاح (17) حديقة خلال عام 2022، و**(45)** حديقة في عام 2023، و**(25)** حديقة في عام 2024، وصولًا إلى افتتاح (25) حديقة جديدة خلال عام 2025؛ دعمًا لجهود التنمية الحضرية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز الخدمات المقدمة لسكان العاصمة وزوارها.