مهنئًا بعيد الفطر ..أمير المدينة المنورة : نعيش في رفعة وتقدم في ظل قيادة خادم الحرمين وولي العهد

وقال الأمير "سلمان بن سلطان": أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وهو في أمن ورخاء، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه عزًا للوطن وللأمتين العربية والإسلامية.