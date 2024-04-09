مهنئًا بعيد الفطر ..أمير المدينة المنورة : نعيش في رفعة وتقدم في ظل قيادة خادم الحرمين وولي العهد

رفع الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال الأمير "سلمان بن سلطان": أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وهو في أمن ورخاء، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه عزًا للوطن وللأمتين العربية والإسلامية.
|كما رفع الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
وقال: بهذه المناسبة السعيدة أرفع لسموكم الكريم التهنئة، باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على وطننا ونحن نعيش في رفعة وتقدم في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم -حفظكم الله-.