"محلل سياسي" يرسم سيناريوهات الضربة الإسرائيلية المتوقعة لإيران: تستهدف شبكات الاتصالات وأنظمة القيادة والسيطرة

وأكمل "العتوم"؛ "إيران تدرك جيداً حجم القوة العسكرية لإسرائيل، وما تملكه من أسلحة ومعدات متطورة، كما تدرك ماذا يمكن لإسرائيل أن تفعل إذا ما هاجمتها، وهذا يفسّر لنا الإستراتيجية الإيرانية التي اتبعتها عقب حربها مع العراق، بنقل الحرب من أراضيها إلى أراضي الغير، بتأسيس أذرع عسكرية تحارب بالنيابة عنها، ورأس الحربة للأذرع الإيرانية، حزب الله اللبناني، وما تخشاه إيران اليوم العلاقات الاستخباراتية الإسرائيلية مع جيران إيران، مثل جورجيا وأذربيجان، واتساع مساحة إيران الذي سهّل على إسرائيل اختراقها من العمق بسهولة، وسهّل عليها القيام بعمليات اغتيال شخصيات عامة في الداخل الإيراني".