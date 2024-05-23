بختام "مدراء عموم النظافة".."الزايدي" يستعرض الخطط والفرص الاستثمارية بمجال النفايات ومنظومة النظافة

وأقام الملتقى جلسة حوارية عن "السيارات التالفة" قدمتها أمانة الطائف، واختتم أعماله بتكريم المشاركين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانات الرياض، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، وجدة، والقصيم، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران، وعسير، وأمانة جازان، وحائل، وتبوك، وحفر الباطن، ومحافظة الطائف (المدن الصحية)، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وجامعة الطائف، ومسؤولي الشركات العاملة في مجال النظافة بالقطاع.