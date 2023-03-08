"التويجري": تمكين المرأة وحماية حقوقها ليس وليد اليوم في مجتمعنا بل كان أولوية

أما في الجلسة الثانية: تحت عنوان (ما بعد القرارات) أوضحت وكيل رقيب مريم العنزي المديرية العامة للسجون أن من صور تمكين المرأة عسكرياً توليها مواقع قيادية وتمثيلها داخلياً وخارجياً، ومراكز التدريب العسكرية تراعي خصوصيتها وسلامتها، فيما أكدت العريف مها الشهراني من وزارة الداخلية أن المرأة تتعامل مع البلاغات الأمنية بكفاءة عالية ولدينا مُتلقيات يرفعن البلاغ في غضون 10 ثوانٍ ومختصات في بلاغات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكانت مشاركة للمخترعة انتصار بنت سراج درباح أن تعديل نظام وثائق السفر أسهم في تمكينها من المشاركة في معرض دولي للاختراعات، وعبرت عن طموحها لتحويل اختراعها لمشروع وطني، واختتمت الإدارية في القطاع السياحي منال بنت عبدالله برناوي أن رؤية 2030 مكّنت المرأة في قطاع السياحة.