في عملية نادرة بجدة.. فريق طبي بمجمع الملك عبدالله الطبي يستأصل ورمًا حميدًا بتقنية الأشعة التداخلية

وأجريت العملية بعد مراجعة المريض العيادات الخارجية بالمجمع، لمعاناته من آلام في الحلق وصعوبة في الأكل بشكل طبيعي وتشوّه في شكل الرقبة من انتفاخ كروي، حيث أظهرت نتائج الفحوصات الطبية وجود ورم حميد في الغدة الدرقية، قرر الفريق الطبي بعدها وضع خطة علاجية للتدخل الطبي الحديث عن طريق تقنية الأشعة التداخلية لاستئصال الورم الحميد بالكي الحراري دون تدخل جراحي وتحت تخدير موضعي، واستغرقت العملية ساعة ونصفًا وتكللت بالنجاح.