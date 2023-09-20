"الجبر للتمويل" تختتم مشاركتها في معرض فوديكس السعودية

اختتمت شركة الجبر للتمويل اليوم الأربعاء مشاركتها في معرض فوديكس السعودية، الذي أُقيم بالعاصمة الرياض، بمشاركة أكثر من 600 شركة غذائية عالمية من نحو 50 دولة.
واستقبلت الشركة مئات الزوار في مساحتها الخاصة بالمعرض، واستعرضت أمامهم نشأتها وتأسيسها، ومراحل نموها وتطورها، وأبرز المنتجات التي تقدمها للمجتمع السعودي.
وأكدت الشركة التزامها بتقديم المزيد من المنتجات التي تلبي رغبات جميع أفراد المجتمع والشركات، إضافة إلى الخدمات والعروض القائمة حاليًا.
ويتنوع نشاط الشركة بين تقديم برامج تمويلية لتأجير وتملُّك المركبات بأسعار تنافسية، فضلاً عن تمويل معدات الأندية الرياضية، وتجهيز المطاعم، والمعدات الطبية، وأدوات البناء، ووسائل النقل، والمعدات الثقيلة.. وغيرها للراغبين في تحقيق أحلامهم، أو تطوير مشاريعهم.
ومن الجدير ذكره أن شركة الجبر للتمويل شركة مساهمة، تأسست من قِبل مُلاك مجموعة شركات الجبر التي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1952م على أيدي أبناء الشيخ حمد محمد الجبر، الذين بدؤوا رحلتهم في عالم التجارة مع إنشاء شركة تجارية صغيرة في المواد الغذائية في مدينة الأحساء، ثم توسعت لتشمل العديد من المجالات.