"الجبر للتمويل" تختتم مشاركتها في معرض فوديكس السعودية

ومن الجدير ذكره أن شركة الجبر للتمويل شركة مساهمة، تأسست من قِبل مُلاك مجموعة شركات الجبر التي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1952م على أيدي أبناء الشيخ حمد محمد الجبر، الذين بدؤوا رحلتهم في عالم التجارة مع إنشاء شركة تجارية صغيرة في المواد الغذائية في مدينة الأحساء، ثم توسعت لتشمل العديد من المجالات.