"الإسناد الطبي المشترك" يقدّم 40 طبلية من الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى تعز

استمرارًا للجهود الإنسانية التي تقدّمها القوات المشتركة بوزارة الدفاع السعودية لدعم عمليات إعادة الأمل للأشقّاء اليمنيين؛ سلّم مركز الإسناد الطبي المشترك بقيادة القوات المشتركة، "٤٠" طبلية من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوّعة؛ لدعم المستشفى العسكري بمحافظة تعز لعلاج الجرحى والمصابين من الجبهات.
واشتملت هذه الشحنة على العديد من الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية الضرورية، والتي تساهم في علاجهم والحفاظ على أرواحهم في ظلّ الحاجة الماسّة إليها.
وستساعد هذه الشحنة في تحسين الخدمات الطبية المقدّمة للمرضى، وزيادة فرص حصولهم على الرعاية الصحية والعلاج، كما يسهم الدعم المقدَّم من المملكة العربية السعودية في توفير احتياجات المستشفيات والمراكز الطبية اليمنية.