في اليوم "العماني".. الرياض ومسقط تجمعهما علاقات تاريخيّة متجذّرة ترنو للمستقبل برؤية مشتركة

وأضاف: أن تبادل التهنئة بين شعبَي المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان صنع فارقًا كبيرًا وأثرًا جليّاً؛ لما يربط البلدين من علاقات تاريخيّة متينة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، وقبل أكثر من خمسين عام، وتحديدًا في عام 1971م؛ زار جلالة السلطان قابوس بن سعيد المملكة كأول زيارة له بعد توليه الحكم، جاءت تلبية لدعوة تلقاها جلالته من أخيه الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمهما الله.